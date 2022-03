Letitia Vriesde keynote spreker dokter Sophie Redmondlezing 2022

De organisatie van de dokter Sophie Redmondlezing heeft laten weten enorm trots te zijn om dit jaar Letitia Vriesde te mogen verwelkomen als de keynote spreker dit jaar.

“Op zondag 27 maart aanstaanse deelt Letitia Vriesde haar inspiratie met ons. Letitia Vriesde, vrouw, moeder, rolmodel, maar vooral bekend vanwege haar ongeëvenaarde prestatie als de meest succesvolle Surinaamse hardloopster ooit!

Een vrouw met een verhaal over daadkracht, durf en doorzettingsvermogen. Een vrouw die standvastig en vastberaden is. Een sportvrouw in hart en nieren. Een vrouw in de geest van onze Sophie Redmond”, aldus de organisatie.

De dokter Sophie Redmondlezing 2022 vindt plaats op zondag 27 maart om 15.00.