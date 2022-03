Caricom-leiders benadrukken belang 33ste inter-sessional staatshoofdenconferentie 

Tijdens de 33ste conferentie voor Caricomstaatshoofden in San Pedro, Belize worden er van 1 tot 3 maart 2022 verschillende onderwerpen besproken. Op de eerste dag, dinsdag 1 maart, heeft de gastheer John Antonio Briceño de nadruk gelegd op de veerkracht van het Caribisch gebied in zijn geheel. De aftredend Caricom-voorzitter Gaston Browne (premier van Antigua and Barbuda), heeft virtueel deelgenomen en gaf tijdens de opening zijn volledige ondersteuning aan de toekomstige plannen voor de aanpak van de dreigende economische situatie binnen de Caricom. Carla Barnet secretaries-generaal van de Caricom benadrukte de gezamenlijke doelstelling van de regionale handel binnen de Caricom

Het is duidelijk dat het Caribischgebied nog aan het herstellen is van de Covid-19-pandemie, maar er zijn nog grote obstakels op het pad van ontwikkeling. Het grootste deel van de populatie in het Caribisch gebied is nog steeds niet gevaccineerd, dus wordt er op regionale basis een manier bedacht hoe hen te bereiken. Er zijn veel jongeren die de school niet bezoeken en veel bedrijven hebben moeite met productie en financieringen met als stijging van werkloosheid. “Ondanks al deze tegenslagen hebben wij toch kunnen leren uit ons verleden en het heden: Wij zijn een strijdende gemeenschap die verbonden is met elkaar, vooral in tijden van tegenspoed”, zegt Caricom secretaris-generaal Carla Barnett.

Volgens Barnet dienen de Caricomlanden deze problemen aan te pakken door een beter beleid te vormen binnen de verschillende instanties. Er zullen doelen gesteld worden om de regionale handel van 16% -18% te brengen naar een totaal van 25% voor het jaar 2023. Dit kan op gang worden gebracht door grootschalige landbouw.

Gaston Browne, geeft aan dat om de regionale handel op een hoger pijl te brengen, er gewerkt zal aan beter beleid gericht op betere telecommunicatie en ICT-ontwikkelingen binnen de Caricom. “Het is prioriteit van de regionale hulpbronnen gebruik te maken. Verder is er ook aandacht geschonken aan de minimale vennootschapsbelasting voor het bedrijfsleven in het Caribisch gebied. Er moet snel en efficiënt andere werkmethodes geïmplementeerd worden voor de aanpak van de huidige crisis.