In deze woning aan de Randjietstraat te Kwatta in Suriname is in de nacht van dinsdag op woensdag 2 maart een felle brand uitgebroken. Op het moment van schrijven is de Surinaamse brandweer met man en macht bezig het vuur te bestrijden.

De oorzaak is nog onbekend. Het vuur in de woning in een zijstraat van de Mankistraat, welke weer een zijstraat is van de Kwattaweg, ontstond vannacht voor 03.00u.