Notoire inbreker: ‘Ik steel om te overleven’

Alerte buurtbewoners van de Oedaiweg, een zijstraat van de Tout Lui Fautkanaalweg in Suriname, hebben maandag de beruchte inbreker Maikel N. op heterdaad betrapt. Bij zijn aanhouding verklaarde de 50-jarige verdachte dat hij steelt om te overleven.

Hij was gisteren bezig twee kratten met lege bierflessen weg te nemen, toen de bewoners hem op heterdaad betrapten. Na de aanhouding werd hij overgedragen aan de ingeschakelde politie van Livorno. Deze verdachte is regelmatig door de politie aangehouden voor diverse inbraken.

Hij maakt de woonomgeving van de bewoners onveilig. Bij onderzoek in de woning waar hij de kratten wegnam, bleek dat de complete elektra installatie was leeg gesloopt. De verdachte ontkent dit feit met klem. Na overleg is de notoire inbreker in verzekering gesteld.