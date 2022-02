Jhauw: ‘Koper zal schade moeten vergoeden’

Ramsoender Jhauw, directeur van Surishopping, zegt dat de koper van het pand op de veiling hem de geleden schade zal moeten vergoeden. Naar zijn zeggen gaat het om een voorraad met een waarde van meer dan US$ 150.000 die hij is kwijtgeraakt. Hij zegt dat maandag het proces hiervan begint.

In opdracht van de koper is het pand van het bedrijf aan de Zwartenhovenbrugstraat zaterdag ontruimd door deurwaarder Sergio Niekoop. Honderden dozen met schoeisel werden gewoon langs de weg gestapeld en zijn door plunderaars meegenomen. “De koper zal mij moeten vergoeden, omdat de ontruiming op zo een barbaarse manier niet was afgesproken”, zegt Jhauw.

Volgens de directeur zou het proces van ontruiming zaterdag verder besproken en uitgelegd worden, maar hij kon wegens ziekte aan zijn oog niet aanwezig zijn. Tot zijn verbazing werd hij in de ochtend gebeld met de mededeling dat alles uit het pand gehaald werd. Volgens hem is er letterlijk ingebroken in het gebouw, terwijl al zijn bedrijfsspullen erin waren.

Zaterdagavond voor 23.00 uur was voor het gebouw helemaal opgeruimd. Bij het passeren lijkt het nu alsof er niets op de plaats aan de hand was. Hieronder de beelden van de plundering.