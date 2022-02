Op zondagmiddag 7 maart 2022 is comedyshow FATU na drie jaar weer in Rotterdam. En dit keer in een vernieuwd Theater Zuidplein te Rotterdam.

Vaste host Jeffrey Spalburg en DJ Phantom verwelkomen ook deze editie alleen maar toppers. Geniet van de beste stand-up comedians & cabaretiers, upcoming talent en verrukkelijke hapjes in een relaxte sfeer.

“Na de sloop van het oude theater, een pandemie, de beerput van The Voice en drie stormen blazen we een harde lach de zaal in. Deze 010 editie met new kid on the block Gillion Slory, de rake typeringen van Victor Luis van Es en publiekslieveling en alleskunner Fuad Hassen”, meldt de organisatie.

Kaarten zijn online te koop via Theater Zuidplein