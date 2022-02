Honderden dozen langs de weg na ontruiming pand SuriShopping Zwartenhovenbrugstraat

Het pand van de firma SuriShopping aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname, wordt vandaag ontruimt door de deurwaarder met ondersteuning van de politie. In verband hiermee worden honderden dozen met schoeisel gewoon langs de weg gestapeld, zoals ook in onderstaand filmpje te zien is.

De zaak draaide tot vrijdag normaal. Sinds de ochtend worden de spullen uit het gebouw buiten geplaatst en kunnen meegenomen worden door derden. De redactie van Waterkant.Net nam contact op met directeur Ramsoender Jhauw. Hij is niet te spreken over de actie van de deurwaarder en noemt die onterecht. Naar zijn zeggen is het gebouw op een vreemde manier geveild in opdracht van de Godo bank.

Volgens Jhauw zou het proces van ontruiming vandaag verder besproken en uitgelegd worden, maar hij kon wegens ziekte aan zijn oog niet aanwezig zijn. Tot zijn verbazing werd hij vanmorgen gebeld met de mededeling dat alles uit het pand gehaald wordt. “Er is letterlijk ingebroken in het gebouw, terwijl al mijn bedrijfsspullen erin zijn. Mijn voorraad met een waarde van meer dan US$ 150.000 wordt gewoon langs de weg gezet en dat kan niet. De ontruimers moeten instaan voor de consequenties”.

De directeur zegt maandag stappen te zullen ondernemen tegen de actie van de deurwaarder. “De ontruiming is onterecht en ik zal het aanvechten. Ik heb altijd gevochten tegen onrecht en zal deze zaak dus sowieso niet zo laten”, aldus Jhauw.