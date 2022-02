Guno Ravenberg bij online radiozender Damaru

De bekende radioman van Suriname Guno Ravenberg is binnenkort te horen bij D-Radio, de online radiozender van Damaru. Dit vertelt de Surinaamse zanger en ondernemer aan Waterkant.Net.

“We hebben al een online platform D-TV Express en dachten aan uitbreiding. Hiervoor hebben we gekozen voor niemand minder dan Guno Ravenberg. We zijn met hem aan tafel gegaan en gesproken en hij is akkoord gegaan. Hij is trouwens sinds december bij ons”, zegt Damaru.

De proefuitzendingen van D-Radio beginnen volgende maand. Het ligt in de bedoeling om tussen nu en mei officieel te starten met de officiële uitzendingen.

“Iedereen weet dat internet nu de hele tori is’. Ravenberg gaat al zijn bekende programma’s, zoals ‘Time For Lovers’, ‘Odi Odi’, en de sranan poku hitparade Kantamassi, maar dan in een nieuw jasje verzorgen op D-Radio. Hij zal ook met een paar nieuwe programma’s komen”, benadrukt Damaru.