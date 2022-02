In Suriname is een 5-jarig meisje zaterdag in de vooravond dood binnengebracht op de RGD-poli te Weg naar Zee.

Vernomen wordt dat het kind sinds geboorte ziek was. Ze werd zaterdag door haar ouders naar de poli gebracht voor behandeling. Daar aangekomen bleek dat het meisje het leven had gelaten.

De behandelende arts stelde een natuurlijke dood vast en schakelde de politie in. Het ontzielde lichaam werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.