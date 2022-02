Jongedame betrapt gasbom dief op heterdaad

De 57-jarige Marlon P. is in de ochtend van vrijdag 25 februari door leden van het RBTM op een adres te Zorg en Hoop opgespoord en aangehouden. Deze verdachte poogde eerder op die ochtend een gascilinder weg te nemen, maar werd op heterdaad betrapt door de 20-jarige J.M. meldt het Korps Politie Suriname.

De jonge dame schakelde direct de politie in die heel gauw ter plekke was en de verdachte in de boeien sloeg. Op Marlon werden er breekwerktuigen aangetroffen en in beslag genomen. Hij gaf toe te hebben gepoogd de gascilinder weg te nemen.

De verdachte werd vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Nieuwe Haven, alwaar J.M. aangifte tegen de gascilinder dief heeft gedaan.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Marlon hangende het onderzoek in verzekering gesteld.