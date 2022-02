‘Mis(leider) Bouterse bracht Suriname vanaf 1980 zelf naar de hel’

[INGEZONDEN] – Desi Bouterse heeft vrijdag 25 februari weer van zich laten horen. Bij de kranslegging bij het Monument van de Revolutie zei hij dat Suriname afstevent naar de hel onder de huidige regering.

Opvallend is dat hij dezelfde slaapverwekkende retoriek bezigt die we van hem kennen vanaf zijn gewelddadige machtsovername in 1980, namelijk dat de kolonisator (Nederland) de grote boeman is. Frappant is dat Bouterse zelf een zuivere Hollandse naam heeft en ook zelf afstammeling is van de Nederlanders, die hij zelf steeds afgeschilderd als de slechteriken.

In feite symboliseert Bouterse zelf de kolonisator die, net als de bakras in de koloniale tijd, de verdeel en heers politiek toepast en zieltjes probeert te winnen door mensen tegen elkaar op te zetten en door leugens te verkondigen. Maar goed, dat ter zijde.

De voor moord en drugshandel veroordeelde 76-jarige couppleger vond het vrijdag nodig om te beweren dat het land onder de huidige regering afstevent naar de afgrond, naar de hel. Pure misleiding natuurlijk aangezien zijn eigen partij heeft toegegeven dat ze er zelf een puinhoop van gemaakt hebben onder zijn leiding. Vandaar dat Bouterse de nieuwe regering dringend verzocht om de macht eerder over te nemen.

En misleiding kennen we maar al te goed van Bouterse. Zo beweerde hij al vroeg dat de slachtoffers van de decembermoorden op de vlucht waren doodgeschoten, waarschijnlijk omdat hij te laf was om de waarheid toe te geven. De waarheid die tientallen jaren later toch nog aan het licht kwam en hij veroordeeld werd en nu naast drugsdealer ook te boek staat als liegende moordenaar. In elk beschaafd land zou zo iemand nooit president kunnen worden of een belangrijke rol in de politiek kunnen hebben, maar ook dat terzijde.

Terug naar de hel: feiten in de geschiedenis hebben aangetoond dat Bouterse persoonlijk vanaf 1980 al een puinhoop van dit mooie land heeft gemaakt. Zijn staatsgreep die hij bombardeerde tot ‘revolutie’, heeft alleen maar ellende voor het volk met zich meegebracht. Waar andere landen grote sprongen hebben gemaakt in de afgelopen 40 jaar is Suriname geen stap vooruit gekomen, sinds 25 februari 1980.

Het land stevent dus niet de afgelopen twee jaar af naar de hel, maar al vanaf 1980 onder Bouterse. Toch presenteert hij zich anno 2022 opnieuw als redder en leider van het land. Gelukkig hebben de meeste weldenkende mensen al door dat deze notoire leugenaar, met z’n tralala theorieën, ook een ordinaire misleider is.

P. Vulto