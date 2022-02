Guyanese vrouwen met 1,5 kilo marihuana bij drugsinval aangehouden

Allison J. (55) en Cyltie G. (59) zijn afgelopen zaterdag bij een drugsinval in hun woning aan de Christophel Kersenstraat in Suriname aangehouden met ruim anderhalf kilo marihuana. Beide vrouwen zijn oud bekenden van de Surinaamse politie. Ze staan bekend als drugsverkoopters.

Toen de politie op het adres arriveerde werden in drie van de twee woningen op het erf drugs onderschept. Op dat moment had een drugsgebruiker 7 gram marihuana in ziplock zakjes bij zich, die hij net bij één van de vrouwen had gekocht voor SRD 100.

De politie trof bij Allison bijkans 25 gram verpakte marihuana onder een tafel aan, terwijl in de woning van Cyltie 1.380 gram marihuana werd onderschept. Beide vrouwen gaven aan gebruikers te zijn, maar niets af te weten van de aangetroffen drugs.

Bij het zien van de politie gooide één van ze een ‘stikkie’ weg. In het belang van het onderzoek werden beide vrouwen aangehouden en overgebracht naar de afdeling Narcotica Brigade. Na afstemming werden beiden in verzekering gesteld.

De marihuana is door de politie in beslag genomen, evenals fijnwegers en een geldbedrag.