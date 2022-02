Vrouw snijdt man met scheermes in hals; zegt door ‘bakroes’ te zijn aangezet 

Een Chinese winkelierster in Suriname heeft haar partner in de nacht van zondag op maandag met een scheermes en een kapmes bewerkt. Ze verklaarde tegenover de politie hiertoe te zijn aangezet door ‘bakroes’.

Haar man liep een diepe snijwond op aan zijn hals die gehecht moest worden. Los van deze snijwond vertoonde het slachtoffer diverse verwondingen aan zijn achterhoofd en in het gezicht. Uit het medisch onderzoek blijkt dat de vrouw bijna de slagader had geraakt.

De vrouw legde twee verschillende verklaringen af bij de politie. Ze gaf aan dat er bakroes in de kamer waren, die haar gezegd zouden hebben om tot de daad over te gaan. Ze maakte het licht uit en bewapende zich met een scheermes en een kapmes. Daarmee viel zij haar man aan.

Het ander relaas was dat ze beweerde dat haar man wilde dat zij een vierde vaccinatie prik moest nemen, waardoor ze dood zou gaan en hij het leven verder met zijn buitenvrouw kan voortzetten. Hangende het onderzoek is de vrouw in verzekering gesteld.