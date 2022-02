VIDEO: Passion brengt nieuwe Urban Kawina medley uit

De bekende Urban Kawina formatie Passion heeft vandaag haar nieuwste medley online geplaatst. Het gaat om de ‘Afro Medley Part 2’ die inmiddels ook hier op Spotify te vinden is.

“We zijn een tijdje stil geweest, maar we zijn terug” zegt mede oprichter van de Haagse band Alvin. Ja covid heeft ons even in de houdgreep gehad maar het heeft ons ook laten nadenken over wat we de afgelopen jaren hebben bereikt”, aldus Marchiano oprichter van de band.

“Het is inmiddels bijna 7 jaar geleden dat we begonnen zijn met verwerken van urban invloeden in Kawina en hebben het destijds de naam Urban Kawina gegeven. We zien dat er steeds meer mensen en groepen zijn die de term en style ook toepassen in hun muziek en dat doet ons deugd”, zeggen de oprichters.

Nu het zo is dat we langzamerhand weer mogen feesten, wil de band dat vieren met deze nieuwe Urban Kawina medley zoals de fans dat van hen gewend zijn: