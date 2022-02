In het dorp Bigi Poika in Suriname is een kindje van bijkans twee maanden afgelopen nacht plotseling overleden. De melding hiervan werd rond 04.00u gedaan.

De dorpskapitein schakelde de politie van Zanderij in voor onderzoek. Vernomen wordt dat de politie van Zanderij vanwege een overmachtsituatie niet kon uitrukken. Het enige dienstvoertuig waarover de politie thans beschikt, heeft een lekke band.

Het is vooralsnog niet bekend wat de doodsoorzaak is. Het onderzoek duurt voort.