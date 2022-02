Plastic Art Project voor Earth Hour in samenwerking met Nola Hatterman Art Academy

WWF-Guianas heeft donderdag in het kader van Earth Hour het Plastic Art Project gelanceerd, in samenwerking met de Nola Hatterman Art Academy in Suriname. Leerlingen tussen 6 en 16 jaar werken de komende weken aan grote kunstwerken die de boodschap uitdragen over plastic vervuiling en het gevaar voor het leven in zee. De kunstwerken worden op de dag van Earth Hour (26 maart) onthuld op Waka Pasi.

Earth Hour is de jaarlijkse wereldwijde campagne van WWF die dit jaar op 26 maart plaats vindt. Tussen 20.30 en 21.30 lokale tijd gaat wereldwijd bij miljoenen mensen en bij beroemde gebouwen een uur het licht uit als signaal dat we beter met de aarde moeten omgaan.

Oceaan

WWF-Guianas richt zich dit jaar met Earth Hour op plastic vervuiling. Veel plastic afval belandt via de rivieren in de oceaan waar het ernstige gevolgen heeft voor de natuur. Zo sterven zeeschildpadden, dolfijnen en walvissen doordat ze verstrikt raken in plastic afval en doordat ze het voor voedsel aanzien. Ook de gezondheid van mensen loopt gevaar. Wij krijgen plastic namelijk binnen via visconsumptie. WWF Guianas heeft dit jaar SuReSur als Hour-partner, de stichting die de inzameling en recycling van plastic in Suriname verzorgt.

Op de Nola Hatterman Art Academy werken de jongste kinderen al aan hun kunstwerken van plastic afval. De oudere groepen gaan nu beginnen met hun project. De kunstwerken variëren van een grote haai tot de onderwaternatuur. Het plastic afval dat wordt gebruikt komt deels van de kinderen zelf, en deels van SuReSur.

Plastic kunst met boodschap

“Kunst is bij uitstek een manier om op een inspirerende manier een boodschap over te brengen die bij mensen blijft hangen”, aldus communicatiemanager van WWF-Guianas, Dylan de Gruijl. “De kunstwerken van plastic afval worden gemaakt door kinderen straks het meest te lijden hebben van de plastic troep die wij veroorzaken. Zij hebben dus recht van spreken. Het duurt bijvoorbeeld maar liefst 200 jaar voordat een plastic rietje is afgebroken door de natuur.”

Sunil Puhljun, artistiek leider van de Nola Hatterman Art Academy: “Wij geloven dat kunst verandering kan brengen in de maatschappij. Vandaar ook ons enthousiasme over deze samenwerking met WWF-Guianas in het kader van Earth Hour. Plastic afval is een groot probleem voor de natuur. Jeugdigen tussen 6 en 16 jaar op onze kunstschool gaan hun verbeelding inzetten om betekenisvolle kunstwerken te maken. Hiermee willen wij als academy onze bijdrage leveren aan het helpen oplossen van het maatschappelijk probleem van plastic vervuiling.”