Agent ziet auto over de kop slaan en springt in goot om te helpen

Deze auto is afgelopen nacht op z’n kop in de goot langs de Welgedacht C-weg in Suriname geëindigd. Een politieman die toevallig daar reed, sprong gelijk in de goot om hulp te bieden.

Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat voor 04.00u plaatsvond op bovengenoemde weg. Het voertuig raakte ter hoogte van pand nummer 36 van de weg en belandde op z’n kop in de goot.

De politieagent reed achter het voertuig en aarzelde geen seconde. Hij sprong in de goot en trof één persoon aan en gaf hem instructies om de deur open te maken. In eerste instantie beweerde het slachtoffer in gesprek met de agent, dat hij niet de bestuurder was.

Na te voelen in het water kon de agent geen tweede persoon vinden en schakelde de Surinaamse brandweer in voor assistentie. Toen de brandweer ook niemand kon vinden, gaf de man toe dat hij alleen in het voertuig zat.

De bestuurder werd naar politiepost De Nieuwe Grond overgebracht in verband met het verdere onderzoek. Het voertuig werd door een sleepwagen weggesleept.