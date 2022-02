Sluisdeur te Alkmaar na 10 jaar vernieuwd

Het Surinaamse ministerie van Openbare Werken heeft sedert het aantreden van minister Riad Nurmohamed de service en renovatie van sluizen en gemalen weder opgepakt. In dit kader zijn ondertussen een aantal sluisdeuren vervangen die niet meer voldeden aan de nodige eisen.

In 2021 is het startsein gegeven om de sluisdeur te Johanna Margaretha in het district Commewijne te vervangen. Sindsdien zijn een aantal sluisdeuren vervangen. Op woensdag 16 februari 2022 was de sluisdeur te Alkmaar-West in Commewijne aan de beurt.

Afdeling Sluizen, Gemalen en Kanalen van het ministerie van Openbare Werken is al geruime tijd bezig sluisdeuren te vervangen in Commewijne. Na Johanna Margaretha werden de sluisdeuren te Goede Vriendschap, Kronenburg, Bindadiensluis en Sewsluis vervangen.

Na bijkans 10 jaren is de sluisdeur te Alkmaar vernieuwd. Deze verkeerde reeds jaren in een zeer slechte staat. Na het verrichten van lapwerkzaamheden door de jaren heen kon de sluisdeur intact worden gehouden. Het OW-ministerie is de donateurs zeer erkentelijk voor de genomen initiatieven, voornamelijk in het district Commewijne, alwaar een aantal sluisdeuren met behulp van donaties gerenoveerd of compleet vernieuwd zijn.

De sluis van Alkmaar ligt op een zeer cruciale locatie die zorgt voor de ontwatering van een gebied van ruim 250 hectaren. Het departement van het ministerie in het district Commewijne werkt er heel hard aan om stapsgewijs alle sluisdeuren te inspecteren in het district. Indien nodig zullen de sluisdeuren worden gerenoveerd worden.