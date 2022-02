BEP: ‘Regering nalatig bij inzetten nieuwe veerboot Albina’

[INGEZONDEN] – Reeds tijdens de rehabilitatie van de wegstrekking Meerzorg-Albina was het duidelijk dat de in 1976 geconstrueerde veerboot ‘La Gabrielle’ die de oeververbinding onderhoudt met de oosterburen vervangen moet worden.

De eerste aanzet is toen ook gedaan in de regeerperiode 2005-2010. Het ontwikkelingsfonds P.O. AMAZONIA werd toen onder andere aangesproken om de haalbaarheidsstudie te financieren en middelen te reserveren voor de financiering van een modernere veerboot met een grotere overzet capaciteit.

In 2014 werd meer inhoud gegevens aan dit streven in het kader van de “cooperation project for the replacement of the ferry La Gabrielle”.

In 2018 werd de financieringsovereenkomst van Euro 5miljoen getekend. Het Surinaams deel van Euro 625.000 werd door het Europees Ontwikkeling Fonds (EOF) gefinancierd.

De officiële Surinaamse partners van dit project zijn het ministerie van BIBIS en de NV HAVENBEHEER.

Van een welingelichte bron hebben wij de harde informatie dat de nieuwe veerboot genaamd “MALANI” op vrijdag 17 februari 2022 is aangekomen in Frans-Guyana (zie foto).

Het blijkt jammer genoeg dat niets is gedaan aan de aanmeer faciliteiten van Albina om deze grotere veerboot te kunnen inzetten. Het gevolg is dat de boot niet kan worden ingezet en de Surinaamse autoriteiten nalatigheid kan worden verweten.

Tegelijkertijd zien we dat heel veel moeite, geld en tijd wordt gestopt om een brug te bouwen op de grens met Guyana.

Uitgaande van de regionale visie van de BEP moet het geheel Surinaams grondgebied dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen.

De BEP roept daarom de regering op alles in het werk te stellen het nodige met voortvarendheid aan te pakken opdat de nieuwe veerboot zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. Dit om het personen en goederenverkeer in deze met Europa meer gestalte kan doen krijgen.

BEP Mediacommissie