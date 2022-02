Man dringt woning buurvrouw binnen om haar te verkrachten

De politie in Suriname heeft een man zaterdag in verzekering gesteld, wegens huisvredebreuk en poging tot verkrachting. De 41-jarige man drong de woning van zijn buurvrouw binnen en probeerde haar te verkrachten.

Hij hield de aangeefster aan haar beide armen vast. Door hevig verzet lukte het haar om zich los te rukken. Ze maakte lawaai waardoor de verdachte het hazenpad koos. De politie van Munder werd ingeschakeld die de man A.J. aanhield.

Bij de voorgeleiding bekende de man in de woning van de aangeefster te zijn geweest om te vragen of er in de nacht een auto thuis bij zijn vriendin komt. Hij ontkent de poging verkrachting met klem.

Na afstemming is A.J. in verzekering gesteld.