In een woning aan de Rosalinastraat in Suriname, is zaterdag het ontzielde lichaam van een 63-jarige man aangetroffen. De politie van Munder kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

De agenten troffen het levenloos lichaam naast een bed in één van de slaapkamers aan. Volgens de Surinaamse politie zijn er geen tekenen die wijzen op een misdrijf.

De man is hoogstwaarschijnlijk een natuurlijke dood gestorven.