Vermoedelijk brandstichting in woning Cassialaan

Bij een woningbrand donderdagavond aan de Cassialaan in Suriname, is volgens de politie en de brandweer vermoedelijk sprake van brandstichting. Er zou namelijk een brandstof geur in een van de slaapkamers zijn waargenomen. Brandweervoorlichter Xaviera Rigters bevestigt dit tegenover Waterkant.Net.

De Surinaamse brandweer kreeg gisteren omstreeks 19.20u een melding van een woningbrand op het bovenvermeld adres. Na de melding rukte de brandweer van Toekomstweg uit. Ter plaatse aangekomen was het vuur reeds door omstanders geblust. De brandweer hoefde niet meer op te treden.

Het betreft in deze een laagbouwwoning van 10 bij 12m. De huisgenoten waren ten tijde van de brand niet thuis. Alerte buren die de brand, ontdekten blusten het vuur dat in een slaapkamer uitbrak.

Bij onderzoek in de woning trof de politie een stuk steen aan waarmee vermoedelijk een van de ramen is ingeslagen. Ook werd in de slaapkamer een brandstofgeur waargenomen. Op basis van deze zaken vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting.

De slaapkamer liep schoeischade op. Een airco, een matras en een klerenkast zijn verband. De politie van Houttuin is belast met het onderzoek. De woning is aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet tegen brand verzekerd.