Steekgrage na anderhalf jaar gearresteerd

De politie in Suriname heeft deze week de 21-jarige verdachte Sanjay M. aangehouden, die ruim anderhalf jaar uit handen van justitie wist te blijven.

Hij is woensdagavond door de recherche van Paramaribo met bijstand van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) aangehouden voor een steekpartij. De man werd sinds juli 2020 gezocht terzake poging tot moord en zware mishandeling.

Op 7 juli 2020 vond er een steekpartij plaats voor Naskip aan de Van Idsingastraat, waarbij de verdachte een jongeman met een scherp voorwerp in zijn borst stak. Het slachtoffer was toen voor een onbepaald tijd opgenomen in het ziekenhuis en is intussen hersteld.

De steekgrage die zich na de daad uit de voeten maakte, is gisteren na bekomen informatie door de zonen van Hermandad opgespoord en aangehouden aan de Dagoebladstraat. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Sanjay in verzekering gesteld.