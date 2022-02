Zwager aangehouden voor misbruik 13-jarige schoonzusje

Een 13-jarig meisje is vermoedelijk seksueel misbruikt door haar zwager in het district Wanica. De politie heeft de zwager aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De tiener vertelde haar familie wat haar is overkomen. Zij werd toen gebracht naar de politie waarbij aangifte is gedaan. Het meisje heeft consistent aangegeven dat haar zwager haar seksueel heeft misbruikt.

Toen het slachtoffer op het bureau was samen met haar familie, kwam de zwager ook daar. De politie heeft hem onmiddellijk aangehouden.

Het meisje is verwezen voor medische behandeling. Afdeling Jeugdzaken in Suriname is belast met het verdere onderzoek.