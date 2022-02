Dronken feestgangers vallen politievrouw aan bij inbeslagname speakerbox

De politie van Geyersvlijt heeft drie mannen en twee vrouwen in Suriname, allen van Guyanese komaf, aangehouden en in verzekering gesteld. Ze zouden een vrouwelijke politieagent tijdens het uitoefenen van haar beroep hebben aangevallen.

De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag 17 februari een melding dat er een feest gaande was op een adres in het ressort van Geyersvlijt. De agenten rukten tot twee keer toe uit naar het adres, omdat men na vertrek van de politie gewoon weer door feestte.

De eerste keer werd de feestgangers aangezegd om alles op te ruimen. De tweede keer toen de politie ter plaatse arriveerde werd de speakerbox in beslag genomen. De politievrouw die overging tot de inbeslagname werd daarbij gehinderd en aangevallen door de feestgangers.

Met assistentie van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en politie Centrum werden de verdachten Daniel A., Steven J., Alistar D., Mohamedbibi Z. en Jannel J. aangehouden en overgebracht naar het bureau. Ze verkeerden haast allen onder invloed van alcohol.

Na ontnuchtering werden alle vijf voorgeleid bij de hulpofficier, die na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie iedereen in verzekering stelde wegens het schuldig maken aan wederspannigheid en openlijk geweld. De hoofdbewoner kreeg een bestuurlijke boete opgelegd.