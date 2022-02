Opgepakte commando wilde trainingscentrum in Suriname opzetten

De opgepakte 42-jarige Nederlandse commando, die wordt gelinkt aan de ‘Mocro Mafia’, wilde in Suriname een trainingscentrum voor zijn kameraden opzetten. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Volgens de krant had hij al een stuk land in de jungle op het oog waar Special Forces uit de hele wereld zouden kunnen oefenen.

Het OM beschuldigt de man van wapenhandel, verboden wapenbezit, het voorbereiden van drugstransporten en diefstal van spullen van zijn werkgever. Vandaag hoort hij of hij langer wordt vastgehouden.

Zijn kameraden zeggen tegen de krant dat hij vol trots sprak over zijn initiatief. Ze weten dat hij meerdere malen in Suriname is geweest om de mogelijkheden te onderzoeken.

Volgens de Telegraaf zou hij in het buitenland, onder andere in Suriname, mogelijk criminelen hebben getraind in de omgang met wapens.