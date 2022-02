Docente ingesloten voor vernieling van EBS-nis

Een 54-jarige docente is dinsdagavond door de Surinaamse politie in verzekering gesteld, vanwege vernieling van een EBS nis. De verdachte Lilawatie J., was samen met een arbeider naar een perceel aan de Beekhuizenweg getogen. Het betreft een boedelperceel waarop drie huizen staan.

Een broer en twee zusters van Lilawatie wonen op het adres. Één van de zussen had elektriciteit aangevraagd waarna de installatie hiervan goedgekeurd werd door de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS).

De aanvrager bouwde naast de schutting een betonen nis , waar de meter bevestigd kan worden. Lilawatie heeft echter problemen hiermee. Deze mevrouw, die niet op het adres woonachtig is, huurde daarom iemand in om de nis af te breken.

De politie van het ressort werd ingeschakeld die op haar beurt de verdachte Lilawatie opspoorde. Zij werd gisteren van school opgehaald, waar ze les geeft. De docent ontkent de vernieling te hebben aangericht. Haar broer nam echter de strafbare handelingen waar, toen zij door een arbeider de vernielingen liet plegen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de docent in verzekering gesteld.