Autobestuurder aangehouden voor slaan en beroven harkende vrouw

De politie van Uitvlugt heeft afgelopen maandag de 38-jarige autobestuurder Guillermo O. opgespoord en aangehouden, in verband met een beroving die gepleegd is op dinsdag 8 februari aan de Sarilaan.

Op die bewuste dag was de vrouw des huizes voor haar woning bezig het erf te harken, toen een man plotseling het erf opging via de openstaande poort. De brutale rover bracht de vrouw daarbij enkele vuistslagen toe in haar gelaat en rukte vervolgens haar halsketting weg.

Na de daad stapte de dader in een grijs gelakt voertuig en reed weg. De buren konden het kentekennummer opnemen en aan de politie doorspelen. Het lukte de politie om de eigenaar van het voertuig te achterhalen. Bij de aanhouding ontkende hij iets af te weten van de beroving.

De buurtbewoners werden als getuigen gehoord, die aangaven dat het betrokken voertuig op die bewuste dag steeds op en neer in de weg reed. Een man stapte uit de wagen en liep regelrecht naar het slachtoffer toe. Na de daad stapte de brutale rover weer in de gereedstaande auto en reed weg.

In het belang van het onderzoek is het voertuig door de politie in beslag genomen. De politie is bezig met de opsporing van de dader die de halsketting heeft weggerukt.