Twee vissers overvallen en beroofd van hun geld en mobiel

Twee criminelen in Suriname, hebben dinsdag op klaarlichte dag twee Guyanese vissers overvallen en beroofd van hun geld en een mobiele telefoon. Dit gebeurde aan de Goedeverwachting in het ressort van politie Latour.

Een van de rovers, die gewapend was met een vuistvuurwapen, hield de slachtoffers onder schot. Onder bedreiging van het wapen maakten de daders van één van de slachtoffers SRD 3000,- en een mobiele telefoon buit.

Van het tweede slachtoffer werd SRD 300,- weggenomen. Na de daad stapte het duo met medeneming van de buit in een gereedstaande wagen en reden weg.

De politie van Latour is nog bezig de verdachten in beeld te brengen. Het kentekennummer van de auto waarin zij zich verplaatsten, is nog onbekend. Het onderzoek duurt voort.