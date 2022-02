Stichting Kraktie doneert leermiddelen aan scholen in Suriname

[INGEZONDEN[] – Stichting Kraktie is een non-profit organisatie die al jaren aan de weg timmert en één van de doelstellingen is dat wij bijdragen in de ondersteuning van de leerontwikkeling van het kind in Suriname. In de afgelopen jaren hebben wij bijgedragen in kennisoverdracht in de kinderopvang, dit in samenwerking met organisaties die zich hiermee bezighouden in Suriname. Dit schooljaar hebben wij een donatie campagne opgezet om leerlingen en leerkrachten van twee scholen te ondersteunen met leermiddelen.

Wij zijn blij dat mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om te doneren aan leerlingen van de Sint-Antonius school in Coronie en de VOJ Koewarasan school in district Wanica. Met de campagne haalden wij € 905,- op en de Stichting heeft ook geld bijgelegd om verscheping van de spullen mogelijk te maken.

Met de directie van beide scholen zijn goede afspraken gemaakt voor de distributie van de schoolspullen naar leerlingen toe. Wij zijn tevreden hoe hiermee is omgegaan.

Alle kinderen van de Sint Antoniusschool hebben een schooltas met inhoud mogen ontvangen. Leerkrachten van beide scholen ontvingen een pakket met kantoormateriaal.

Voor de VOJ-school te Koewarasan (foto onder) is een er voorraad aan leermateriaal opgestuurd, waarvan de verstrekking aan kinderen geschiedde op basis van de meest behoeftigen. Wij zijn dankbaar dat wij op deze wijze ondersteuning mogen bieden aan deze twee organisaties die het onderwijs mogelijk maken voor deze leerlingen. Met dank aan alle donateurs.

Op onze website www.stichtingkraktie.nl kunt u het verhaal van de hele campagne t.b.v. deze scholen volgen.

De leerkrachten, ouders en leerlingen van beide scholen hebben hun dank uitgesproken voor deze gift en hebben aangegeven dat de schoolspullen vooral in deze moeilijke tijd met vele uitdagingen welkom zijn.