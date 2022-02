Suriname praat met ExxonMobil in Guyana

Een delegatie uit Suriname vertoeft van 14 tot en met 18 februari 2022 in Guyana op op uitnodiging van de Guyanese president Irfaan Ali om deel te nemen aan de International Energy Conference and Expo 2022. Ook was er daar een gesprek met ExxonMobil, een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld.

Het doel van de participatie aan de conferentie is om Surinames beleid en visie te presenteren met betrekking tot duurzame energie. Naast president Santokhi maken ook minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, de directeur van Staatsolie Annand Jagesar, ondersteund door een technisch team van ruim 4 mensen deel uit van de delegatie.

De dienstreis is een multipurpose trip om, behalve gesprekken over energie te voeren, ook contacten te leggen met mogelijke investeerders. In dit kader heeft de delegatie ook gesprekken gevoerd met de CEO van ExxonMobil, Darren Woods. Het bedrijf is geïnteresseerd om te investeren in Suriname.

Het staatshoofd had hierover een ontmoeting met Woods in het Pegasus Hotel. ExxonMobil is het moederbedrijf van de tankstations Exxon, Mobil en Esso rond de wereld. Het behoort tot de ‘Supermajor’ maatschappijen, de zes grootste staats-onafhankelijke oliemaatschappijen.

ExxonMobil is afgelopen week met de productie begonnen bij Guyana’s tweede offshore-olieontwikkeling op het Stabroek-blok, Liza Phase 2. Hierdoor komt de totale productiecapaciteit in slechts zeven jaar sinds de eerste ontdekking van olie in het land, op meer dan 340.000 vaten per dag.

Dinsdag sprak het Surinaamse staatshoofd de conferentie toe tijdens de openingsceremonie.