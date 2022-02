Volgende maand in het Theater: ‘The story of Kenny B’

Volgende maand gaat de bekende Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B touren. En dit keer met een speciale theatertour getiteld ‘The Story of Kenny B’. De aftrap is op 3 maart in Goirle.

Van de jungle van Suriname naar Paramaribo naar Nederland. Van soldaat in het leger tot woordvoerder van de binnenlandse guerrilla-strijders. Van vredesonderhandelaar tot asielzoeker. Van vijftien nummer 1 hits in Suriname tot monsterhit ‘Parijs’ in Nederland.

Kenny B vertelt over zijn indrukwekkende leven aan de hand van eigen songs en klassiekers van o.a. Bob Marley.