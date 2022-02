Jason Pinas verbonden aan nieuwsdienst LIM FM

Journalist Jason Pinas is vanaf zondag verbonden aan de nieuwsdienst van LIM FM, het nieuwe radiostation van Clifton ‘Limbo’ Limburg in Suriname. Dat is zondagavond in een live uitzending bekend gemaakt.

Een paar dagen geleden liet Jason nog aan NRC Handelsblad weten dat hij al maanden thuis zit en nog steeds niet kan werken, omdat hij zich niet veilig voelt. Dat lijkt nu te veranderen.

“Jason Pinas is vanaf vandaag bij de nieuwsdienst van LIM”, zei de voormalig perschef van de Surinaamse ex-president Desi Bouterse en ex-directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII), zondag in de live uitzending.

Limburg voegde eraan toe dat hij vanaf het begin al in gesprek was met Pinas. “Vanaf het begin heb ik contact met Jason, het is dus niet zo dat we na het incident met de vp, Jason gevraagd hebben om hier te komen”, aldus Limbo.