Cultuurdirecteur Roseline Daan ontvangt Wilgo Baarn award

Cultuurdirecteur Roseline Daan ontving gisteren de eerste Wilgo Baarn award. De award werd overhandigd door Gerold Yngard, secretaris van de stichting Ala Kondre Dron Ensemble in Suriname. Behalve de belangrijke onderscheiding doopte de stichting haar naam om in de ‘Wi Na Wan Ala Kondre Dron ensemble’.

Yngard zei gisteren bij de Opo Yari van het Directoraat Cultuur dat de naam Wi Na Wan is toegevoegd omdat het directoraat sinds enkele maanden het cultuurmaandblad onder die naam uitgeeft. Dit past binnen de Ala Kondre gedachte en dat moet volgens Yngard gewaardeerd worden. Het 30 jaar oude suripop nummer Wi Na Wan werd tegen deze achtergrond ten gehore gebracht door Kenneth Arias.

“Hiermee bevestigen wij ons geloof in deze nieuwe samenwerking. Zie het als kraka, het ministerie en al haar medewerkers om het werk voort te zetten”. Yngard sprak de hoop uit dat stichting Ala Kondre Dron zal groeien in samenwerking met het Directoraat Cultuur.

Een grote versierde tent geeft aan dat er wat te doen is op het Directoraat Cultuur. De Opo Yari wilde Daan dit jaar wat meer vorm geven. In de ochtend werden er vergaderingen gehouden met hoofden en coördinatoren van afdelingen, en met beleidsmedewerkers en -adviseurs. “We hadden graag dit eerder gedaan, maar zaken gaan zoals ze gaan. Het heeft geregend en men vroeg zich af of het allemaal nog door zou gaan. Maar ook de regen valt niet zomaar, “san ben mus’ was’ gwe, was’ gwe”, lacht de cultuurdirecteur tijdens haar speech.

Volgens Daan hebben wij een belangrijke taak, de opdracht om te zorgen voor de morele herbewapening van onze maatschappij. De ‘Kiya leri’ moeten we oppakken, omdat we merken welke golven nu in dit land aan het bewegen zijn. Maar deze moeten we tegenwerken en dat begint bij onszelf. Laten we verkeerd handelen van anderen niet overnemen, maar laat het goede bij onszelf beginnen”, stelde Daan. Mensen, en vooral jongeren, moeten leren om respect voor elkaar te hebben en worden gevormd om kennis tot zich te nemen en niet alleen te kijken naar het materiële.

OD Braam riep in zijn speech het personeel en staf op om de schouders onder het werk te zetten. “De afgelopen maanden hebben we voorbereidingen getroffen, vele gesprekken gevoerd. Want men zegt ‘Yu mus’ seti. En te yu keba seti dan pas yu e kon na doro. Dit is het jaar van performen, van doen en laten zien wat cultuur eigenlijk is. Want cultuur gaat dwars door alles heen. Wat gebeurd is, is gebeurd. We kijken alleen achterom, om te zien hoe ver we zijn gekomen en hoe we verder moeten gaan. Mek’ un’ bondru. We gaan het samen doen zodat het een prestatie is van ons allemaal”.

Samen met het directoraat Cultuur zal de eenheidsfilosofie van de oprichters van het Ala Kondre Dron concept, wijlen Wilgo Baarn, Henk Tjon en James Ramlall, worden voortgezet. “Cultuur, is het schoonste dat wij als mensen creëren. De stichting bestaat uit 50 drummers en ruim 15 verschillende drums worden bespeeld in het Ensemble.