Inbraak en brandstichting bij dienstwoning leerkracht Albina

Een leerkracht te Albina is in de nacht van vrijdag op zaterdag slachtoffer geworden van inbrekers. Alsof dat niet erg genoeg is, is haar kamer in de dienstwoning ook nog in brand gestoken. De vrouw deed daar zelf verslag van op social media.

“Bijna elf jaar heb ik op Albina gewerkt en anga disi joe bedank mi. Ik laat alles voor de Grote man daar boven. Vernietig a onderwijs woning zomaar. En al mijn spullen. Hoe veilig ben je als leerkracht?“, schrijft het slachtoffer.

Ze vertelde aan de redactie van Waterkant.Net dat de dader(s) door het zogeheten mangat in de woning zijn gekomen.

Haar verhaal werd opgepakt door ABOP DNA-lid Genevievre Jordan die het een laffe daad noemt. “Er wordt frequent ingebroken bij de leerkrachten op Albina. Reden genoeg om voor deze groep op te komen”, zegt de parlementariër.

Ze geeft aan dat ze eerder in DNA gevraagd had naar een fonds voor de leerkrachten van het binnenland, waar ze bij zulke gevallen kunnen aankloppen voor het vergoeden van hun materiële schade.

“Jullie staan er niet alleen voor; het komt goed. Als lid van de vaste commissie onderwijs in DNA zal ik weer met werkbare voorstellen komen voor de regering en erop toezien dat er daadwerkelijk een oplossing komt in dit vraagstuk ‘veiligheid van de leerkrachten in het binnenland‘, schreef Jordan.