‘Lolo Bal’ van Tekisha Abel niet meer op YouTube te zien

De gewaagde videoclip voor het nummer ‘Lolo Bal’ van Tekisha Abel uit Suriname, is niet meer op YouTube te zien. Bij het opvragen van de clip krijgen bezoekers van het video platform de melding ‘video unavailable‘ te zien.

Een jaar geleden zorgde de Surinaamse dancehallartiest voor opschudding op social media toen ze deze video lanceerde. De clip leidde tot verwoede discussies en was een dag nadat deze op YouTube was geplaatst, al meer dan 100.000 keer bekeken.

“Het nieuwe virus heeft ons verplicht thuis gezet. Maar gezelligheid en vertier met elkaar mag ons niet ontnomen worden. Vandaar dat we ‘Valentine 2021’ extra aandacht zullen besteden aan onze partners. Geef dus je presentje in Natura!“, zei Tekisha op Facebook bij de launch van de veelbesproken video.

YouTube heeft vorig jaar 92 miljoen video’s verwijderd. Volgens het grootste videoplatform ter wereld hadden de filmpjes een inhoud die in strijd was met de richtlijnen. Er kwamen bijvoorbeeld pesterijen, geweld of seks in voor. Tekisha was niet bereikbaar voor commentaar.

De radio edit is nog wel online: