DNV’er met twee vuurwapens aangehouden en overgebracht

De politie in Suriname heeft afgelopen nacht een man aangehouden en overgebracht, nadat bij onderzoek bleek dat hij twee vuistvuurwapens bij zich had.

De sterke arm van de wet stationeerde bij een pompstation aan de Industrieweg Noord om controle op lockdown-overtreders uit te voeren. Terwijl de agenten op het terrein bezig waren, constateerden zij vreemde handelingen bij een beveiliger van het pompstation.

Bij nader onderzoek werden twee wapens op die persoon aangetroffen. De man gaf aan lid te zijn van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), maar kon zich niet legitimeren. Hij had zijn pas niet bij zich en werd hiervoor overgebracht naar het bureau.

Later bleek de man inderdaad een DNV’er te zijn en dat zijn collega zijn dienstwapen bij hem had achtergelaten. Na overleg van zijn pas werden de wapens afgestaan en was de DNV’er weer vrij in beweging.