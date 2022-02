Alerte politieman rijdt zangvogeldief klem 

Een alerte politieman in Suriname heeft zaterdagmiddag een man klemgereden, toen hij een gekooide zangvogel aan de Lebidawaistraat wegnam.

De benadeelde had de gekooide zangvogel aan een paal van het straatnaambord gehangen (foto). De agent reed over de bovenvermelde weg toen hij plotseling de eigenaar zag die om hulp riep.

De verdachte was even daarvoor snel met medeneming van de buit in zijn paars gelakt voertuig gestapt, waarin zijn vriendin zat. Hij probeerde weg te rijden en op dat moment reed de politieman zijn auto klem.

De agent hield de zangvogeldief aan. Het gaat om de verdachte Amit S. (foto) Hij is voor verdere afhandeling overgedragen aan de politie van Munder. De benadeelde kreeg zijn zangvogel terug.