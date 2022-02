In Suriname is een jonge vrouw dit weekend tegen haar wil meegenomen door een groep mannen. Dit gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag 12 februari aan de Mangreweg.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de ex-vriend N.K., de 22-jarige tegen haar wil in heeft meegenomen in een wit gelakt voertuig. De huisgenoten schakelden na de ontdekking de politie in.

Volgens de Surinaamse politie is het slachtoffer nog niet terecht. De zaak is intussen overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.