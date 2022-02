COVID-19 cijfers Suriname vertonen daling op alle fronten

De COVID-19 cijfers van zaterdag 12 februari in Suriname, vertonen op alle fronten een daling. Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Zo zijn er zaterdag in tegenstelling tot de afgelopen dagen geen coronadoden genoteerd. Ook zijn er ‘slechts’ 99 dagelijkse nieuwe besmettingen geregistreerd, na 254 keer testen.

Verder is het aantal personen dat momenteel is opgenomen in de ziekenhuizen opnieuw afgenomen en bedraagt 47. Dit was een dag eerder, op vrijdag, nog 52.

Of deze daling zal doorzetten is nog niet te zeggen. De cijfers van zaterdag 12 februari 2022: