‘Raper’ op vuilstortplaats zwaar mishandeld met ijzeren staaf

Een man die dinsdagavond bezig was oud ijzer te rapen op een vuilstortplaats in Suriname, is door een andere met een ijzeren staaf bewerkt. Ten gevolge van de mishandeling raakte hij zwaar gewond.

De politie van Houttuin die de melding over zware mishandeling te Ornamibo binnenkreeg ging ter plaatse en trof het slachtoffer bebloed aan. Er sijpelde bloed uit zijn neus en mond.

De ‘raper’ werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd. Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.