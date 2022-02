Woensdag 3 coronadoden en 259 besmettingen; donderdag persconferentie

In Suriname zijn op woensdag 9 februari weer 3 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal coronadoden is hierdoor gestegen naar 1.291.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 259 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd, na in totaal 682 keer testen. In de ziekenhuizen liggen 61 personen en in de ICU 11.

Donderdag 10 februari zal er weer een reguliere persconferentie inzake de COVID-19-ontwikkelingen in Suriname worden gehouden, met Rakesh Sukul (directeur van Volksgezondheid), Bernardo Panka (lid Outbreak Management Team) en Chermaine Pansa (Jeugd Ambassadeur).

De persconferentie vindt plaats in buurtcentrum Sophiaslust, Emiel Mijnzakstraat om 17.00u.

De cijfers van woensdag 9 februari: