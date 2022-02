Fernandes soft weer verkrijgbaar met nieuw uiterlijk

Vanaf vandaag is Fernandes ‘soft’ weer verkrijgbaar in Suriname. Ook heeft het product een ander uiterlijk gekregen, zoals op de foto te zien is.

“Fernandes Softdrinks is hetzelfde kwalitatieve product gebleven, dat vanwege ons strategisch partnerschap met The Coca-Cola Company een ander uiterlijk heeft gekregen”, liet Fernandes vanmorgen weten.

De Fernandes Bottling Company N.V. liet in januari nog weten dat zij nog dit jaar wederom de vertrouwde kwaliteit van haar eigen lokaal geproduceerde producten hoopte te kunnen aanbieden.

Dit was een hele tijd niet mogelijk vanwege een felle brand in juni vorig. Tot dat moment was het bedrijf genoodzaakt om haar producten volledig te importeren.

De consumentenadviesprijs van is: 591 ml verpakking SRD 20,00 en 2L verpakking SRD 40,00.