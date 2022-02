Jongeman (19) met schotwond SEH binnengebracht 

De 19-jarige M.Z. is in de nacht van woensdag op donderdag 10 februari met een schotwond naar de Spoedeisende Hulp (SEH) binnengebracht. De jongeman bevond zich gisteravond aan de Tigrikatistraat in Suriname, waar een feest gaande was.

Op een gegeven moment brak er een vechtpartij uit tussen een groep mannen. Een van de mannen haalde tijdens het gevecht een vuurwapen tevoorschijn en loste daarmee enkele schoten in de richting van de grond.

Het slachtoffer dat op een afstand stond, werd daarbij geraakt aan zijn linkerbeen. Na de ontdekking van de schotwond brachten vrienden hem naar de SEH, waar hij medisch werd behandeld.

Het is vooralsnog niet bekend wie de schutter is. Het onderzoek duurt voort.