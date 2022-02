Schuldpositie Surinam Airways kwart minder dan gecalculeerd

Directie en management van Surinam Airways, die al meer dan een jaar aan het herstel van de maatschappij werken, hebben de financiële afdeling bij het bedrijf versterkt. Na doorlichting van de financiële administratie blijkt de schuldpositie niet 102 miljoen US-dollars te zijn, maar 75 miljoen US-dollars. Dat is een meevaller, die betere perspectieven voor het herstel biedt.

Er worden flinke stappen gezet in het gezond maken van Surinam Airways, die dit jaar haar 60-jarig bestaan viert. Het herstelplan focust op het infaseren van een juist type vliegtuig in de vloot, met ondersteuning van onafhankelijke experts, zodat de luchtvaartmaatschappij betrouwbaar kan blijven vliegen, nu en in de toekomst.

“Wij voldoen met de huidige inzet van de vliegtuigen aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving. Met de gestructureerde infasering van de juiste type vliegtuigen, zal de compliance aan deze wet- en regelgeving, blijvend worden gewaarborgd”, meldt het bedrijf in een persbericht.

Naast het vliegbedrijf, worden de andere bedrijfsonderdelen van Surinam Airways, waaronder de Catering services, Ground handling services en Cargo handling services, eveneens commercieel en bedrijfseconomisch versterkt.