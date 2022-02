Arbeider ontdekt kogelinslag in voertuig Yokohama autohandel

Een arbeider die één van de uitgestalde voertuigen van autohandel Yokohama Trading NV aan de Coesewijnestraat vrijdagmiddag aan het wassen was, trof een 9 mm projectiel op het dak aan.

Het projectiel zat ter hoogte van het linkerportier tussen het rubber gedeelte. De politie van Flora werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek, waarna geconcludeerd werd dat het om een kogelinslag gaat.

Vernomen wordt dat een koper een dag voor het incident naar de autohandelszaak is geweest om de wit gelakte Toyota Premio te bezichtigen. Er waren toen geen onregelmatigheden geconstateerd aan de wagen.

Het vermoeden bestaat dat het schietincident in de nacht van donderdag op vrijdag 7 februari heeft plaatsgehad. In het belang van het onderzoek is het projectiel in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.