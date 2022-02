Hulpeloze alleenstaande man (68) in slaap overvallen en beroofd

Een alleenstaande 68-jarige man die op krukken loopt, is afgelopen nacht tijdens zijn slaap in zijn woning overvallen door twee criminelen. Dit gebeurde rond 04.00u aan de Drietabikistraat in Suriname.

Uit het onderzoek blijkt dat de rovers het dievenijzer van een venster hadden geforceerd en drie shutters uit de voegen hadden gelicht. Via die ontstane opening verschaften de daders zich toegang tot de woning van het slachtoffer.

De hulpeloze man kon geen weerstand bieden tegen de indringers en moest toe zien hoe de daders SRD 45.000,- waardevolle sieraden en drie mobiele telefoons, buit maakten.

Hij liep geen zichtbaar letsel op. Van de daders ontbreekt elk spoor. De politie van Uitvlugt is belast met het onderzoek.