Advocaat van Abdoel L. noemt cliënt een drugsverslaafde die verzinsels vertelt

Vandaag stond de 55-jarige Surinaamse Amsterdammer Abdoel L. voor de rechtbank, vanwege oorlogsmisdaden die hij zou hebben gepleegd tijdens de Binnenlandse Oorlog in Suriname. L. had bovenstaande foto’s van een man met wapens op zijn Facebookpagina geplaatst.

Het onderzoek naar L. is begonnen door een verklaring van de Amsterdammer zelf. Hij meldde zich vijf jaar geleden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) omdat hij zijn vrouw vanuit Suriname naar Nederland wilde halen. Daarbij verklaarde hij aan ptss te lijden omdat hij in het Surinaamse leger had gevochten en daarbij burgers en kinderen had gedood.

De Surinaamse Amsterdammer zou ook zelf aan anderen zijn gaan vertellen over zijn misdrijven, waarna aangifte werd gedaan. Ook zou hij in 2016 in Amsterdam op straat zijn herkend door een nabestaande van enkele vermoorde burgers.

Justitie begon daarna een onderzoek en vond onder meer foto’s waarop L. in een uniform of met wapens poseert bij een dam in het Brokopondo-gebied. Het gaat daarbij waarschijnlijk om foto’s die L. zelf op social media heeft geplaatst, Justitie wil dat niet bevestigen.

Volgens de advocaat van Abdoel L., Gerald Roethof, is zijn cliënt een drugsverslaafde die ‘verzinsels vertelt’.