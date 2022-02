Auto na aanrijding ondersteboven op wegdek

Deze auto is vanmorgen ondersteboven op het wegdek terecht gekomen, na een aanrijding waarbij een andere automobilist verzuimde voorrang te verlenen. Het verkeersongeval vond rond 09.35u plaats op de kruising van de Gemenelandsweg en Hofstraat in Suriname.

Volgens de benadeelde die over de kop sloeg, reed hij over de Gemenelandsweg gaande Fred Derbystraat. De bestuurder van de Toyota ist die over de Hofstraat reed, gaande Limesgracht, verzuimde voorrang te verlenen aan het verkeer op de Gemenelandsweg.

Het gevolg was een flinke aanrijding waarbij één van de voertuigen over de kop sloeg. Niemand raakte gewond. Een sleepwagen is ingeschakeld om de Toyota Raum weg te slepen. De politie van Bureau Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek.