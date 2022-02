In Den Haag stonden deze week een vader en zijn twee zonen voor de rechter. Soenielkoemar H. (49) en zijn zonen Kishen H. (28) en Kanhaija H. (27) worden ervan verdacht meerdere mensen te hebben mishandeld en bestolen.

Ook deden zij zich voor als makelaar of date, drogeerden daarbij slachtoffers en hebben zo duizenden euro’s gestolen schrijft het Algemeen Dagblad.

Volgens de krant maakten de vader en zoons in drie jaar tijd meerdere slachtoffers. Ze gebruikten schuilnamen als Roy, Richie en Ilias of Shivano. Sommige slachtoffers waren minderjarig, werden gedrogeerd of raakten ernstig gewond, stelt het OM.

De vader heeft een lang strafblad, dat teruggaat naar 1980. Ook zijn zoons zijn al vaak in aanraking geweest met justitie. De oudste heeft een 21 pagina’s tellend strafblad, de jongste een van 14 pagina’s.

De uitspraak is over minder dan twee weken.